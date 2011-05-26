Попов: «Київенерго» потрібно передати бізнес-структурам, якщо немає коштів на модернізацію

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ вважає за доцільне передати компанію «Київенерго» бізнес-структурам, якщо місто не знайде кошти на модернізацію об’єктів тепломереж.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції після презентації Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

О.ПОПОВ підкреслив, що активи міста, які зараз передані «Київенерго», - це інженерні мережі.

«Якби я особисто приймав рішення, я б сьогодні віддав їх тому, хто б це захотів. Тому що туди треба вкласти мільярди доларів коштів. Такі активи – вони більше пасиви», - сказав О.ПОПОВ.

На його переконання, сьогодні мають використовуватись сучасні підходи до вирішення таких питань.

«Нам обов’язково треба залучити величезні інвестиційні ресурси для вирішення цієї проблеми, інакше в нас немає перспективи стабільної роботи в опалювальний сезон наших об’єктів. Тому це питання повинно бути продискутовано, обговорено з киянами, і ми повинні його вирішити: або ми знаходимо значні кошти, або ми вступаємо у державно-партнерські відносини з бізнесом, як це роблять в інших країнах, інших містах і мають певний успіх», - зазначив голова КМДА.

За його словами, якщо місто не знайде самостійно вирішення цього питання за рахунок власних ресурсів, то «просто об’єктивно доведеться шукати партнера в цьому питанні».

Як повідомляв УНІАН, за ініціативи КМДА у Київраді вивчається питання передачі теплових об’єктів Києва, які зараз перебувають в оренді у «Київенерго», у концесію на тривалий період.

25 травня Київрада вирішила звернутися до Кабінету міністрів України з пропозицією передати контрольний пакет акцій АК «Київенерго», що належить державі, в управління територіальної громади Києва з наступною передачею у комунальну власність. Київ володіє 12,7% акцій «Київенерго».