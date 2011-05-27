"Велика вісімка" підняла ціни на нафту

На світових торгах у п`ятницю, 27 травня, ціна нафти зростає на фоні заяви лідерів країн "великої вісімки" про зміцнення світової економіки.

Зокрема, вартість липневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже зросла на 0,51 долара, або на 0,22% - до 100,74 долара за барель.

Ціна липневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent підвищилася на 0,27 долара, або на 0,23% - до 115,32 долара за барель.

З оптимізмом на ринку були сприйняті також прогнози JPMorgan Chase & Co. про ймовірність підвищення ОПЕК обсягів нафтовидобутку для задоволення світового попиту, передає Bloomberg.