За тиждень роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися різноспрямовано - експерти

З 20 по 27 травня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися різноспрямовано.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Зокрема, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 20 по 27 травня середні в Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 - збереглися на рівні 9,47 грн. / літр; бензин А-92 - збільшилися на 0,1% - з 9,87 грн. / літр до 9,88 грн. / літр; бензин А-95 - збільшилися на 0,1% - з 10,31 грн. / літр до 10,32 грн. / літр; дизельне пальне - знизилися на 0,2% - з 9,82 грн. / літр до 9,80 грн. / літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.