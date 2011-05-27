Уряд до осені підготує схему реорганізації «Нафтогазу»

Уряд планує до осені підготувати схему реструктуризації і реорганізації НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ журналістам на брифінгу.

«Я думаю, що протягом літнього періоду ми завершимо в основному розробку проекту реструктуризації системи «Нафтогазу», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у середині березня п.р. глава правління НАК «Нафтогаз Україна» Євген БАКУЛІН заявив, що керівництво «Нафтогазу» готує низку пропозицій Міністерству енергетики і вугільної промисловості з реструктуризації компанії з метою підвищення ефективності її роботи.

За словами Є.БАКУЛІНА, розглядається кілька можливих способів реструктуризації НАК «Нафтогаз Україна», зокрема створення СП, залучення іноземних інвесторів, публічне розміщення акцій компанії на ринку (IPO).

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.