Україна подякувала ЄБРР за внесок у Чорнобильський фонд

Україна подякувала Європейському банку реконструкції та розвитку за внесок у Чорнобильський фонд.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Володимир ХАНДОГІЙ провів зустріч із президентом ЄБРР Томасом МІРОВИМ.

У ході зустрічі В.ХАНДОГІЙ передав оригінал листа Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА зі словами вдячності за роль ЄБРР та особисті зусилля Т.МІРОВА у досягненні позитивних результатів Конференції зі збору коштів на фінансування чорнобильських проектів, яка відбулася у Києві 19 квітня 2011 р., а також за вагомий внесок ЄБРР до Чорнобильських фондів.

Під час зустрічі було також обговорено актуальні питання двостороннього співробітництва ЄБРР та України, залучення Банку до інвестиційних проектів у регіонах України.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня у Києві відбулись заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської трагедії. Зокрема, в Українському домі пройшла Донорська конференція, за результатами якої зібрано близько 550 млн. євро на реалізацію чорнобильських проектів, зокрема на будівництво нового безпечного конфайнмента «Укриття» над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС.