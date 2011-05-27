Суд скасував стягнення плати з вінничан за обслуговування лічильників гарячої води

Київським апеляційним адміністративним судом задоволено позов прокурора м. Вінниці, рішення Ленінського районного суду м. Вінниці щодо незаконності п.п. 1, 2, 3 Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 24 вересня 2009 року «Про затвердження «Тимчасового положення про порядок установки, повірки індивідуальних засобів обліку та реєстрації водомірних вузлів гарячої води в квартирах багатоповерхових житлових будинків».

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

Таким чином, прокуратурою м.Вінниці доведено, що надання послуг з періодичної перевірки, обслуговування та ремонту, у тому числі демонтажу, транспортування і монтажу, квартирних засобів обліку повинно здійснюватись за рахунок теплопостачальної організації або ЖЕКу, а не мешканцями багатоповерхових житлових будинків.