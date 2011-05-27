Передмістя Херсона вже п’яту добу залишається без електропостачання

Передмістя Херсона – селище Камишани через відсутність власника підстанції вже п’яту добу залишається без електропостачання.

Як повідомили кореспондента УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, внаслідок грози ще у понеділок, 23 травня, було пошкоджено трансформаторну підстанцію (ТП) на території СПТУ-6, що знаходиться в селищі Петрівське на території Камишанської селищної ради (Комсомольський район м. Херсон).

За даними ОДА, власник ТП документально не встановлений, в результаті чого роботи з ліквідації аварії вже декілька років ведуться за кошти мешканців села.

Як повідомила депутат Камишанської селищної ради Ірина НОВІКОВА, ситуація з ТП викликає обурення у населення та створює соціальну напруженість.