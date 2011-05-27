Кабмін схвалив залучення кредиту ЄІБ в 175 млн. євро для Запорізької АЕС

Кабінет Міністрів визнав за доцільне залучення кредиту Європейського інвестиційного банку для реалізації інвестиційного проекту "Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська" у розмірі 175 млн. євро.

Відповідне розпорядження № 457 від 25 травня розміщено на сайті уряду.

Цим же документом Міністерству фінансів, Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Національній комісії регулювання електроенергетики доручено укласти з державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" договір про надання субкредиту, передбачивши в ньому вид забезпечення виконання зобов`язань зазначеним підприємством з обслуговування і погашення цього кредиту.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2010 Мінпаливенерго та НЕК "Укренерго" підписали з Європейським банком реконструкції та розвитку кредитну і проектну угоди про виділення "Укренерго" кредиту 175 млн. євро на спорудження лінії 750 кВ «ЗАЕС – ПС «Каховська».

Згідно з проектом будівництва, затвердженим Кабміном, протяжність лінії «ЗАЕС – ПС «Каховська» складе 186,11 км, заходу "Новокаховська"- ПС "Островська" - 27,9 км," ПС "Новокаховська" - "ПС "Херсонська"- 15 , 9 км.

Трансформаторна потужність підстанції 750 кВ «Каховська» складе 2 * (3 * 333) МВА, ПС 330 кВ "Новокаховська" - 250 МВА.

Довідка УНІАН. Метою проекту будівництва лінії електропередачі 750 кВ «ЗАЕС - «Каховська» є підвищення ефективності роботи Об`єднаної енергосистеми України за рахунок використання «замкненого» потенціалу Запорізької АЕС. В даний час Запорізька АЕС, маючи встановлену потужність 6000 МВт, через диспетчерські обмежень видає в енергосистему тільки 5300 МВт.

У рамках проекту, окрім будівництва ЛЕП 750 кВ, передбачається також будівництво підстанції 750/330/220 кВ "Каховська", а також 2 заходів ЛЕП 330 кВ.

Крім того, передбачається реконструкція підстанції 330/220 кВ "Новокаховська" та обладнання протиаварійної автоматики і зв`язку.