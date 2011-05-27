Країни G8 закликають Україну забезпечити ефективну реалізацію чорнобильських проектів

Країни «Великої вісімки» закликають Україну забезпечити ефективну реалізацію чорнобильських проектів у рамках відведеного бюджету.

Про це йдеться у декларації «Групи восьми», прийнятій за підсумками саміту у Довілі, текст якої є в розпорядженні УНІАН.

«Ми закликаємо всі сторони, які беруть участь у чорнобильських проектах, подвоїти зусилля з тим, щоб завершити їх в рамках бюджету у встановлені терміни, настійно закликаємо уряд України зробити відповідні кроки фінансового і організаційного характеру з метою забезпечення ефективної і успішної реалізації цієї програми у рамках відведеного бюджету», - зазначається к документі.

Лідери G8 відзначають, що міжнародне співтовариство об`єдналося заради ліквідації наслідків цієї аварії.

«Донори разом з ЄБРР змогли залучити значні додаткові фінансові ресурси для завершення здійснюваних міжнародним співтовариством зусиль з приведення Чорнобильської АЕС у стабільний і екологічно безпечний стан, і ми розраховуємо, що країни, які ще не внесли свій внесок, найближчим часом зроблять це», - підкреслюється в декларації .

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив жаль, що під час роботи Донорської конференції в Києві на будівництво нового «Укриття» було зібрано лише 550 млн. євро з необхідних 740 млн. євро.