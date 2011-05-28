Україна має довести доцільність добудови «Одеса-Броди» до Гданська - Грищенко

Варшава. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО зазначає, що Україна має довести економічну доцільність проекту з добудови нафтопроводу «Одеса-Броди» до Гданська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація, що польська сторона відмовляється від добудови нафтопроводу до Гданська.

«Потрібно на цьому етапі якраз перейти від усвідомлення того, що він (нафтопровід «Одеса-Броди» – УНІАН) економічно так чи інакше життєздатний, навіть якщо він буде забезпечувати наші нафтопереробні заводи, до розуміння того, що це вигідно, і далі – до споживачів Польщі, і тих, хто братиме нафту з Гданська», - сказав міністр.

Він підкреслив, що нафтопровід «Одеса-Броди» не політичний, а економічний проект. «Це не політичний проект, це економічна вдала інвестиція», - наголосив К.ГРИЩЕНКО.

За словами міністра, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та Президент Польщі Броніслав КОМАРОВСЬКИЙ обговорювали питання, пов’язані з нафтопроводом «Одеса-Броди». «Сьогодні він працює ритмічно, в режимі, задуманому із самого початку. Звичайно, нам багато ще треба зробити, щоб перетворити його в постійно стабільну систему, і всі можливості для цього є», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня радник Президента України, керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрій ГОНЧАРУК заявив, що Польща перебуває в активній фазі вивчення можливості добудови нафтопроводу “Одеса-Броди” до Гданська.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору (ЄНТК) Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла всередині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би змогу поставляти каспійську нафту до країн Західної і Центральної Європи.

Нафтопровід «Одеса–Броди» довжиною 674 км і потужністю 9 млн. тонн на рік, що з`єднав морський нафтовий термінал (МНТ) «Южний» (Одеська обл.) і систему магістральних нафтопроводів «Дружба» в районі Бродів (Львівська обл.), був введений в експлуатацію в 2001 році. Хоча спочатку він будувався для прокачування легкої каспійської нафти до Європи, проте до 2004 року простоював, а потім використовувався в реверсному режимі (в напрямку терміналу «Южний»).

23 травня 2003 року в Брюсселі уряду України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК. Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дозволив би протягнути вже збудовану українську трубу з Одеси до польського Гданська.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса–Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить від 2 до 8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.

13 квітня ц.р. прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявив, що Польща підтверджує зацікавленість у добудові нафтопроводу "Одеса–Броди" до Гданська.

ВАТ "Укртранснафта" і ЗАТ "Білоруська нафтова компанія" 17 січня 2011 року підписали договір про транзит у 2011-2012 роках українською стороною 4 млн. тонн нафти щорічно по нафтопроводу "Одеса-Броди" до Мозирського НПЗ у Білорусі. Згідно з документом, по "Одеса–Броди" прокачується азербайджанська нафта в порядку заміщення венесуельської нафти.