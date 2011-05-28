Пшонка: Тимошенко знала про рішення суду про її затримання

Екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО знала про рішення суду щодо її затримання, тому наступного дня і прибула на допит до Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА в ефірі "Інтеру”.

Генпрокурор нагадав, що наразі йде слідство щодо газових угод між Україною та Росією. Він зауважив, що Ю.ТИМОШЕНКО під час розслідування цієї справи допускала порушення процесуального законодавства і наприкінці розслідування справи не з`являлася до слідчого. "Більше того, 20 травня вона мала бути у слідчого, але проігнорувала знову виклик, але, в той же час, публічно з`явилася на одній з передач. У понеділок, 23 травня, знову ТИМОШЕНКО мала знаходитися у слідчого за його викликом, але вона знову проігнорувала", - сказав генпрокурор.

За його словами, слідчий згідно з чинним законодавством вимушений був звернутися до суду за згодою прокурора, що наглядає за справою, щодо затримання Ю.ТИМОШЕНКО до суду. Він зауважив, що прокурор, який наглядає за цією справою, - це перший заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН. При цьому В.ПШОНКА наголосив, що таке затримання не є арештом. "Слово арешт відсутнє в постанові. На наступний день, знаючи про це рішення суду, ТИМОШЕНКО у вівторок, 24 травня, з`явилася", - сказав він.

Пояснюючи, звідки Ю.ТИМОШЕНКО знала про рішення суду, В.ПШОНКА зауважив, що ніякого секрету ніхто з цього не робив. "Жодного секрету немає. Була публічність цього рішення. Жодної конспіративності не було", - сказав він.

Коментуючи заяву Ю.ТИМОШЕНКО, що вона знала про це рішення від "доброзичливців з Генпрокуратури", В.ПШОНКА сказав: "Юлія Володимирівна багато говорить, а ми маємо говорити тільки фактами. 23 травня це було розглянуто, 24 травня вона та її адвокат, знаючи про це рішення, з`явилися та 24-го були проведені завершальні слідчі дії за цією кримінальною справою", - наголосив генпрокурор.

При цьому він додав, що якби "ТИМОШЕНКО не з`явилася, то протягом 3 днів суд розглядав би подання слідчого, і тоді було б процесуальне рішення. Яке - це вже вирішував би суд".