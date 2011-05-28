Високий вміст радіоактивних речовин виявлено у Тихому океані за 300 км від берегів Японії

14:16, 28 травня 2011
Енергетика
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Високий вміст радіоактивних йоду і цезію виявлено у ряді місць на дні Тихого океану на відстані близько 300 км від аварійної АЕС "Фукусіма-1".

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомили в Міністерстві науки і технологій Японії.

Дослідження відомства показали наявність ізотопів йоду і цезію на тихоокеанському дні вздовж північно-східного узбережжя Японії від префектури Міягі (на півночі) до сусідньої з Токіо префектури Тіба (на півдні). На окремих ділянках норма вмісту радіоактивних речовин перевищена у сотні разів. Міністерство попередило про можливе зараження морепродуктів.

Компанія-оператор аварійної АЕС "Токіо електрик пауер" визнає, що витоки радіації зі станції відбуваються донині, остаточно зупинити їх вдасться лише через кілька місяців.

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