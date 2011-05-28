Компанія Shell готова інвестувати кошти в газову галузь Харківщини

Компанія Shell готова інвестувати кошти в газову галузь Харківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації, про це поінформував заступник голови ХОДА Юрій САПРОНОВ 27 травня в Києві у ході презентації Харківської області в Американській торговельній палаті в Україні.

«Компанія Shell вже зробила свій вибір і готова прийти в регіон не лише для того, щоб використовувати Харківську область як ринок збуту своєї продукції, але і щоб вести на території регіону розвідку та розробку нових покладів газу ущільненої породи, так званого сланцевого газу», - сказав Ю.САПРОНОВ.

«Тут стане в нагоді, - додав він, - досвід наших газовиків, які розробляли технології видобутку в СРСР і освоювали Західний Сибір».

За словами заступника губернатора, для пошуку і розробки нових газових родовищ у компанії Shell є новітні технології та найсучасніше обладнання.

«Найскладніша проблема, з якою ми зіткнемося при розробці - це розділ продукції. Ми будемо відстоювати інтереси України і регіону, але, можливо, краще віддати частину газу, щоб отримати технології, податки, робочі місця», - сказав Ю.САПРОНОВ.

Крім цього, зазначив він, компанія планує встановити низку АЗС на основних магістралях, що сполучають Харків з найбільшими містами України.