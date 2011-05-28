Ющенко: Україна не має можливостей обслуговувати газові угоди 2009 року

Україна не має економічних можливостей обслуговувати газові угоди 2009 року.

Про це заявив Президент України (2005-2010), лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО в ефірі Першого Національного, повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”.

На його переконання, ці домовленості, в тому числі штрафні санкції, сформують «тотальний навіс над перспективою національної економіки».

Він наголосив на тому, що найбільша небезпека цієї угоди полягає в консервації базової ціни на газ, якої не має жодна країна в Європі – це 450 доларів за тис. кубометрів.

«Ця проблема – це міна уповільненої дії. Проблема, яку вона приносить - це приблизно 12- 14 млрд. доларів збитків. Проблеми, які приносять такі ціни на газ, ведуть до того, що наша хімічна галузь не покриє таких збитків. Вона не може бути конкурентною. Хто перший обвалився в 2001 році? Хіміки. 60-70% виробництва хіміків впало. Хто за ними пішов? Металурги. Це дві ключові статті нашого експорту. На таких умовах працювати неможливо», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив на тому, що газова угода 2009 року забирає в України до 2019 року 11-12 мільярдів можливих надходжень.

Екс-Президент України заявив, що для нього навіть не стоїть питання скасування московських газових угод 2009 року у площині – будуть чи не будуть. На його глибоке переконання, московські угоди не мають жодних перспектив.

«Ми знаходимося в такій ситуації, коли газова угода акцептувала ціну, яка є неприйнятною для України, адже на базі газової угоди стало безпекове питання. Безпекове питання ніколи з економікою не балансується», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.