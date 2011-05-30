Ситуацію на "Фукусімі-1" не вдасться стабілізувати до кінця року - TEPCO

Ситуацію на японській атомній станції "Фукусіма-1" "не вдасться стабілізувати до кінця року, оскільки пошкодження трьох постраждалих реакторів виявилися серйознішими, ніж вважалося раніше".

Таку думку висловили сьогодні представники компанії-оператора аварійної АЕС TEPCO, передає ІТАР-ТАСС.

17 квітня компанія оголосила, що розраховує за три місяці повністю припинити масштабні витоки радіації зі станції, а через шість-дев`ять місяців ввести три постраждалі реактори в стан так званої холодного зупинення. Для цього температуру в їх активній зоні слід стабільно утримувати нижче 100 градусів.

Проте в середині травня компанія встановила, що в усіх трьох реакторах вже на першому етапі аварії через відсутність охолодження розплавилося ядерне паливо. Судячи з усього, воно пропалило корпуси установок, пошкоджені і їх зовнішні оболонки. Це позбавляє систему герметичності та унеможливлює заливання її водою, оскільки вона постійно витікатиме назовні.

На даний момент у підвальних поверхах і дренажній системі АЕС скупчилося понад 80 тис. тонн радіоактивної води. Тепер передбачається змонтувати на станції установки для її очищення. Після дезактивації цю воду знов заливатимуть для охолодження в реактори. Звідти вона через проломи стане знову витікати в підвальні приміщення, знов відкачуватиметься і надходитиме в установки для очищення. Проте створення такої системи циркуляції вимагає більше часу, ніж очікувалося.

Як повідомлялося, внаслідок потужного землетрусу 11 березня на АЕС "Фукусіма-1" відключилися джерела зовнішнього живлення. Вона перейшла на запасні енергетичні установки, проте вони були знищені ударом цунамі, що послідував за підземним поштовхом. Внаслідок реактори станції на тривалий час залишилися без охолодження. Три з них пошкоджені, в одному під час аварії не було палива, а два інші не постраждали, вони знаходяться зараз у стані холодного зупинення.