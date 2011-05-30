Правило «місцевої складової» не є перешкодою для інвесторів в електроенергетиці - експерт

Вимога щодо наявності не менш як 30% матеріалів, робіт і послуг українського походження у вартості будівництва електростанцій на відновлюваних джерелах з 2012 року не перешкоджає іноземним інвесторам входити на український ринок альтернативної енергетики і одержувати «зелений тариф».

Про це у коментарі УНІАН сказав директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро МАРУНИЧ.

Він назвав вимоги, що прописані у законі щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії, адекватними і такими, які відповідають інтересам національного виробника.

«Думаю, що у принципі, на даний момент це нормальний механізм захисту Україною своїх виробників. У нас теж повинні працювати якісь підприємства, ми ж не можемо все везти з Китаю», - сказав Д.МАРУНИЧ.

Експерт вважає, що критика вимог щодо використання українських матеріалів, устаткування, робіт і послуг під час будівництва електростанцій на відновлюваних джерелах може виходити з боку іноземних компаній, які намагаються пролобіювати зниження розміру цієї квоти, мотивуючи це неможливістю для себе проникнути на внутрішній ринок України.

«1,5 місяця тому відбулася велика конференція по сонячній енергетиці, яку спонсорувала компанія «Sharp». І тепер, наскільки я розумію, через певні українські структури вони хочуть реалізовувати на нашому ринку устаткування сонячних електростанцій. Є певні закони, що регламентують кількість устаткування, яка має бути вироблене в Україні, є планка. Але зараз хтось намагається цю планку зменшити. «Sharp» точно однозначно працює в цьому напрямі», - сказав Д.МАРУНИЧ.

Експерт також зазначив, що уряд міг би піти на поступки великим інвесторам і знизити квоти за умови значного обсягу капіталовкладень у вітчизняну економіку. «Але вони хочуть, я так розумію, відкрити ринок собі, а потім вже незрозуміло, що держава одержує з цього», - міркує Д.МАРУНИЧ.

Згідно із законом про стимулювання використання альтернативних джерел енергії, ухваленим у 2009 році, обов`язковою умовою отримання "зеленого" тарифу компаніями, які експлуатують електростанції на відновлюваних джерелах, є використання сировини, матеріалів, основних фондів, робіт і послуг українського походження. Питома вага вітчизняного устаткування і робіт у загальній вартості електростанції для отримання "зеленого тарифу" повинна становити не менш як 30%, і з 1 січня 2014 – не менш як 50%.