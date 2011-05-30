Україна за 5 років може збільшити частку альтернативної електроенергії до 15% - експерт

Україна впродовж найближчих п`яти років може збільшити питому вагу альтернативних джерел енергії в балансі виробництва електроенергії до 12-15%.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій ДЯЧЕНКО.

"Поки що це дуже проблемний, але перспективний вид енергії. За моїми прогнозами, для України актуально мати до 12-15% у балансі виробництва електроенергії цього виду, а більше – як покажуть технологічні рішення", - сказав він.

За словами С.ДЯЧЕНКА, у розвиток альтернативної енергетики України зараз вкладаються значні інвестиції.

"Якщо вони будуть йти такими темпами, як зараз, ми дуже швидко досягнемо (таких показників – УНІАН)", - зазначив експерт.

Він прогнозує, що електроенергія з відновлюваних джерел з часом заміщатиме електроенергію, що виробляється атомними електростанціями (АЕС).

"Цей сегмент не такий простий, як здається. Були проведені дослідження, і нами зокрема, що якщо він активно розвиватиметься, то почне витісняти атомну енергетику», - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, уряд України затвердив зміни до Державної цільової програми енергоефективності, які вперше фіксують середньострокову мету України - досягти 10% виробництва енергії з альтернативних джерел до 2015 року.

За прогнозами міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА, інвестиції в альтернативну енергетику в 2011 році становитимуть 7 млрд. грн.