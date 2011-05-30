«Енергоатом» готує конкурентні моделі реформування ринку електроенергії України

У «Енергоатомі» почала працювати постійно діюча робоча група з питань впровадження ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку України, на яку покладено відповідальність за підготовку пропозицій щодо реформування ринку електроенергії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП НАЕК «Енергоатом».

У повідомленні зазначається, що на час переходу до повномасштабного ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку електричної енергії України, «Енергоатом» підготував проект Концепції діяльності, з якою можна ознайомитися на офіційному сайті компанії.

Крім того, фахівцями компанії пропрацьовано проекти нормативно-правових актів, розроблених у рамках реформування ринку електроенергії та впровадження ринку ДДБР міжнародним консорціумом під керівництвом КЕМА і робочих груп Міжвідомчої комісії з координації роботи, пов`язаної з реалізацією Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України.

Також на розгляд у Міненерговугілля і НКРЕ направлено «Пропозиції та зауваження до проектів нормативно-правових актів і аналітичних матеріалів, розроблених у рамках впровадження ринку ДДБР».

У рамках підготовки до реалізації Ринку двосторонніх договорів і балансуючого ринку України, 17 березня цього року за сприяння Комітету ВРУ із питань ПЕК відбувся семінар за участю фахівців провідних компаній енергетичного комплексу України, ВАТ «Концерн Росенергоатом», центральних органів виконавчої влади.

З 23 по 28 травня цього року способи практичного впровадження конкурентних моделей на енергетичних ринках обговорювалися під час науково-практичної конференції у Феодосії. Саме там представники «Енергоатома» вперше презентували концепцію реформування ринку електричної енергії України.