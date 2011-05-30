«Енергоатом» і китайська CNNC підписали меморандум про взаєморозуміння

26 травня у Києві ДП НАЕК «Енергоатом» і Китайська національна ядерна корпорація (CNNC) підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері атомної енергетики.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДП НАЕК «Енергоатом».

У повідомленні зазначається, що меморандум підписали президент ДП НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ і президент CNNC Цінь СУНЬ.

Мета меморандуму – визначення майбутньої співпраці у сфері проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації і технічного обслуговування АЕС, управління науково-технічної співпраці, а також налагодження тривалих дружніх взаємовідносин для загального розвитку на основі рівності і взаємної вигоди.

Документ покликаний зміцнити науково-технічну співпрацю з питань, що стосуються мирного використання атомної енергії, будівництва, експлуатації і технічного обслуговування АЕС, а також обміну досвідом з будівництва і безпечної експлуатації атомних станцій, включаючи підвищення безпеки, поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) і з радіоактивними відходами (РАВ).

Крім того, президенти провідних енергетичних компаній України і Китаю домовилися продовжити співпрацю в сферах реконструкції і модернізації, продовження терміну служби енергоблоків, підготовки експлуатаційного і ремонтного персоналу для АЕС, ядерної безпеки, радіаційного захисту навколишнього середовища і персоналу атомних електростанцій.

Підписання меморандуму відбулося за результатами візиту делегації Китайської національної ядерної корпорації (CNNC) в Україну, в ході якого китайські атомники відвідали також Чорнобильську АЕС.