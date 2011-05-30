Україна і РФ обговорюють три газових питання

Україна і Російська Федерація, окрім переговорів про зміну формули ціни на російський газ для України, обговорюють питання гарантованого обсягу прокачування через Україну і зниження обов`язкового обсягу закупівлі газу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив сьогодні віце-спікер Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ.

«Три питання обговорюються: формула ціни на газ, мінімальні обсяги прокачування і зменшення обсягів обов`язкового відбору», - сказав В.ЯЗЄВ.

При цьому він уточнив, що всі ці питання обговорювалися під час візиту керівника ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА до Києва 24 травня.

Він уточнив, що в питанні прокачування гарантованого обсягу газу для України транзитний тариф «не настільки важливий».

В.ЯЗЄВ зазначив, що всі ці питання обговорюються і будуть винесені на розгляд під час зустрічі прем`єр-міністрів двох країн 7 червня в Москві, а також на зустрічі президентів, яка пройде орієнтовно 14 червня.

При цьому він підкреслив, що особисто не змінив свою позицію з питання взаємин з Україною в газовій сфері.

«Моя позиція не змінилася – я не бачу підстав для зміни умов», - сказав В.ЯЗЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в Києві пройшли переговори міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКА і глави «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Ю. БОЙКОМ і О. МІЛЛЕРОМ закликав голову правління ВАТ “Газпром” обговорити питання зниження ціни на російський газ для України.

Ввечері того дня в коментарі УНІАН офіційний представник "Газпрому" СЕРГІЙ КУПРІЯНОВ повідомив, що переговори ще не завершені і офіційних результатів немає.

28 травня на зустрічі з О. МІЛЛЕРОМ Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав, що угоди РФ і України в газовій сфері потрібно виконувати, заклики до їх перегляду мають базуватися на наявних домовленостях.

7 червня прем`єр-міністри України і Росії Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН під час засідання українсько-російського комітету з економічного співробітництва обговорять алгоритм перегляду газових контрактів.