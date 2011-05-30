«Нафтогаз» розраховує на додаткове держфінансування на рівні 20,5 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» розраховує на додаткове державне фінансування в 2011 році, зокрема компенсацію з держбюджету різниці в цінах на природний газ і в тарифах на теплову енергію, на рівні 20,56 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді з посиланням на лист компанії до Міністерства фінансів і Міністерства енергетики і вугільної промисловості щодо компенсації різниці в цінах на газ і тарифах на теплову енергію.

Компанія зазначає, що фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2011 рік не передбачає збільшення у поточному році ціни реалізації газу для підприємств ТКЕ, і був розрахований, виходячи з прогнозного рівня середньозваженої ціни в 2011 році на імпортний газ у розмірі 290,69 дол. за тис. куб. м.

Крім того, оскільки з 1 квітня не відбулося збільшення цін на газ для населення, як було заплановано у фінплані компанії на 2011 рік, компанія недоотримає до кінця 2011 року понад 2,4 млрд. грн. додаткових доходів, які були враховані у фінплані компанії і які частково покривали збитки від реалізації імпортного газу для підприємств ТКЕ.

За даними компанії, загальна потреба на 2011 рік у компенсації в цінах закупівлі і реалізації імпортного газу для підприємств ТКЕ на виробництво теплової енергії для населення збільшилася на 2,3 млрд. грн. - з 12,5 млрд. грн. (при прогнозній середньорічній ціні імпортного газу 290,6 дол. за тис. куб. м) до 14,8 млрд. грн. (при відкоректованому прогнозі середньорічної ціни імпортного газу у розмірі 328 дол. за тис. куб. м).

Разом із тим, у структурі діючих з початку 2011 року тарифів на теплову енергію для населення складова вартості газу дорівнює лише 404,36 грн. за тис. куб. м без ПДВ. Підприємства-виробники теплової енергії закупляють у компанії газ за ціною, яка затверджена НКРЕ у розмірі 1091 грн. за тис. куб. м.

Оскільки не відбувається збільшення тарифів на теплову енергію відповідно до запланованого графіка (двічі по 26% з 1 квітня і 1 жовтня 2011 року), заборгованість підприємств ТКЕ за спожитий у 2011 році газ зросте на 3,5 млрд. грн. порівняно з показником, передбаченим фінпланом компанії на поточний рік.

«Нафтогаз України» відзначає, що загальна потреба на 2011 рік у субвенції з держбюджету для місцевих бюджетів на компенсацію підприємствам ТКЕ різниці в тарифах на теплову енергію перевищує 5,76 млрд. грн.

Таким чином, у 2011 році компанія буде позбавлена можливості здійснювати розрахунки з постачальником імпортного газу виключно власними коштами, і потребуватиме додаткового державного фінансування в загальній сумі понад 20,5 млрд. грн.

У зв`язку з цим «Нафтогаз України» пропонує Мінфіну розглянути можливість надання у 2011 році компенсації з держбюджету різниці в цінах закупівлі і реалізації імпортного газу для підприємств ТКЕ у загальній сумі 14,8 млрд. грн., зокрема, 6,5 млрд. грн. за І півріччя 2011 року (з них 5 млрд. грн. одержано у квітні 2011 року у вигляді ОВДП в обмін на акції додаткової емісії).

Крім того, «Нафтогаз України» пропонує при підготовці змін до держбюджету України на 2011 рік передбачити витрати в сумі 5,78 млрд. грн. для компенсації різниці в тарифах на теплову енергію, яка реалізується населенню, зокрема, компенсацію різниці в тарифах за І півріччя 2011 року в сумі 3,4 млрд. грн.

Також компанія зазначає, що за умови здійснення у І півріччі 2011 року витрат з держбюджету для компенсації різниці в цінах на газ і тарифах на тепло у загальній сумі 9,9 млрд. грн., «Нафтогаз України» повністю виконає розрахунки за зобов`язаннями перед постачальником імпортного газу і бюджетом.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.