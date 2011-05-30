Кабмін перерозподілив НКРЕ 2,2 млн. грн.

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 460-р від 25 травня ц.р. перерозподілив в 2011 році Національній комісії регулювання електроенергетики бюджетні призначення в розмірі 2 млн. 187,9 тис. грн., передбачені Національній комісії регулювання ринку комунальних послуг.

Про це йдеться в тексті документа, розміщеного на урядовому порталі.

Згідно з документом, із загальної суми видатки споживання складуть 1 млн. 899,9 тис. грн., оплата праці - 1 млн. 125,1 тис. грн., комунальні послуги та енергоносії - 279,3 тис. грн., видатки розвитку - 288 тис. грн.