ВР планує завтра заслухати інформацію ГПУ щодо справ проти Тимошенко

Верховна Рада України завтра, 1 червня, заслухає інформацію Генеральної прокуратури України щодо кримінальних справ, порушених проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила прес-секретар голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА Ольга ЧОРНА.

За її словами, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час Погоджувальної ради лідерів фракцій.

Крім того, завтра на голосування буде винесена пропозиція про включення до порядку денного засідань парламенту тих законопроектів, на скасуванні яких наполягає фракція "БЮТ-Батьківщина".

«Натомість опозиційні фракції пообіцяли, що з їхнього боку не буде жодних непарламентських дій та зриву роботи ВР», - сказала О.ЧОРНА.

Як повідомляв УНІАН, учора на засіданні Погоджувальної ради керівник фракції "БЮТ-Батьківщина” Іван КИРИЛЕНКО заявив, що фракція вимагає завтра у парламенті заслухати генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ щодо справи лідера партії «Батьківщина», колишнього прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

І.КИРИЛЕНКО наголосив, що фракція знімає з розгляду в середу всі законопроекти (щосереди у Верховній Раді проходить день опозиції – УНІАН) і наполягає на тому, щоб парламент скасував раніше прийняті закони та рішення, які стосуються судової системи та скорочення терміну ознайомлення підозрюваних з матеріалами порушених проти них кримінальних справ.