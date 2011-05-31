ВР схвалила законопроект щодо спрощення процедури надання ділянок для надрокористування

Верховна Рада України схвалила законопроект «Про внесення зміни до статті 151 Земельного кодексу України щодо спрощення процедури надання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосували 245 народних депутатів з 299 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає, що при вилученні (викупі) земельних ділянок під об’єкти містобудування або для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, розміщення яких визначено містобудівною або землевпорядною документацією (генеральні плани населених пунктів, проекти детального планування, інша містобудівна документація, техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проекти землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів тощо), не потрібно проводити погодження місця розташування об’єкта.