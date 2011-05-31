Договори, за якими Україна одержує газ, далекі від міжнародних стандартів - Акімова

Договори, за якими зараз Україна одержує газ, далекі від міжнародних стандартів і від поняття справедливої ціни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів, заявила перший заступник розділу адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА.

За її словами, зниження ціни на газ – один із пріоритетів політичної дискусії з Росією. «Я сподіваюся, що завдання, поставлене зараз перед урядом України, буде вирішено», - сказала І.АКІМОВА.

Водночас, за її словами, «за будь-якою ціною на газ ми поки що не вирішили одну з глобальних українських проблем – неефективність використання природних ресурсів, які ми одержуємо за вищими цінами».

І.АКІМОВА відзначила, що акцент енергоефективності зараз є головним для всіх галузевих стратегій модернізації економіки, починаючи від житлово-комунального господарства і закінчуючи металургією.

Вона сказала, що «теми зниження ціни на російський газ і практичної реалізації заходів щодо енергоефективності української економіки мають вирішуватися одночасно».

Як повідомляв УНІАН, планується, що 7 червня прем`єр-міністри України і Росії Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН під час засідання українсько-російського комітету з економічного співробітництва обговорять алгоритм перегляду газових контрактів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.