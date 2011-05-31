Проект "Місцевий розвиток" дозволить підвищити використання альтернативних джерел енергії в регіонах

Проект "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - етап II», Угода про фінансування якого була підписана сьогодні в Брюсселі, спрямований на підвищення рівня енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії на місцевому рівні.

Йдеться про більш якісне енергетичне планування та ефективне використання енергії територіальними громадами та місцевими адміністраціями, районними і обласними радами, поліпшення поінформованості у цій сфері громадськості, повідомили УНІАН у прес-службі Андрія КЛЮЄВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший віце-прем`єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ і Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЄ підписали у Брюсселі Угоду між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - етап II ».

Загальна вартість проекту становить 17,5 млн. євро, з яких 17 млн. євро фінансує Європейський Союз, 0,5 млн. євро - Програма розвитку ООН. Загальною метою проекту є сприяння сталому соціально-економічному розвитку в Україні на місцевому рівні.