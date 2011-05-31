Янукович сформував групу зі створення маршрутів постачання енергоресурсів з Азербайджану

18:40, 31 травня 2011
Енергетика
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сформував Робочу групу зі створення нових маршрутів постачання енергоресурсів через територію України з Азербайджанської Республіки.

Текст відповідного розпорядження розміщено на сайті глави держави.

Керівником Робочої групи призначено міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрія БОЙКА.

Також до складу групи увійшли голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ (заступник керівника Робочої групи), радник Президента України – керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК, заступник голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євген КОРНІЙЧУК, директор Департаменту з питань нафтової, газової, торф`яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів палива Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ігор КИРЮШИН, заступник міністра закордонних справ України Віктор МАЙКО.

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