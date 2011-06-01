Україна в другому кварталі планує купити 9 млрд. кубометрів газу - Бакулін

Україна в другому кварталі цього року планує купити у Росії 9 млрд. кубометрів газу.

Про це в коментарі УНІАН повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

Він уточнив, що в травні куплено 3 млрд. кубометрів газу, стільки ж планується купити і в червні.

«Ми йдемо за графіком, затвердженим Кабінетом Міністрів. Обсяг газу для закупівлі на другий квартал значно менший, ніж у першому. Ми в першому кварталі купили 17,8 млрд. кубометрів, оскільки ціна була найнижча. На другий квартал коштує 9 млрд.», - сказав Є.БАКУЛІН.

Він також зазначив, що в третьому кварталі обсяги закупівель газу будуть мінімальними, і разом із цим висловив надію на те, що Україні та Росії вдасться домовитися про зниження ціни на газ.

Також за інформацією Є.БАКУЛІНА, на сьогоднішній день у підземних сховищах Україна накопичила 13,5 млрд. кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня в ефірі «5 каналу» прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що в другому півріччі Україна істотно скоротить обсяги закупівлі газу в Росії через зростання його вартості. Він додав, що основні закупівлі зроблено в першому кварталі.

Нагадаємо, що ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в першому кварталі 2011 року становила близько 264 дол. за тис. куб. м, у другому – 295,6 дол. за тис. куб. м.