Ющенка допитали у справі Тимошенко

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО був допитаний у рамках кримінальної справи про газові контракти, і його свідчення є у даній кримінальній справі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Верховної Ради перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН, відповідаючи на запитання народного депутата від Партії регіонів Михайла ЧЕЧЕТОВА з приводу того, що в ефірі одного з телеканалів В.ЮЩЕНКО розповів про те, як «Юлія ТИМОШЕНКО здавала державні інтереси» при підписанні газових контрактів з Росією.

За словами Р.КУЗЬМІНА, він не даватиме політичних оцінок цій справі, оскільки «це - справа парламенту».

«Суть злочину по газових контрактах зводиться до наступного: прем`єр-міністр ТИМОШЕНКО, явно знаючи, що рішення про ухвалення директив може прийняти виключно Кабінет міністрів України, дала вказівку голові української делегації, (голові) «Нафтогазу» ДУБИНІ підписати явно невигідний Україні газовий контракт», - сказав перший заступник генпрокурора.

За його словами, після того, як голова НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА «у категоричній формі відмовився ці контракти підписувати, оскільки він вважав, що тим самим буде завданий збиток державним інтересам України, прем`єр-міністр ТИМОШЕНКО, за інформацією, що є у слідства, у категоричній формі зажадала укладення цього контракту під загрозою, у разі непідписання, звільнення його з роботи».

Р.КУЗЬМІН підкреслив, що ціна на газ була підвищена за контрактом, водночас ціна на транзит газу залишилася на колишньому рівні, хоча мала бути теж підвищена. Він зазначив, що збиток тільки по цьому напряму становив «більш як півтора мільярда гривень».

Як заявив Р.КУЗЬМІН, Генпрокуратура хоче, «щоб оцінку цьому дав суд». За його словами, якщо не буде достатніх доказів, суд може ухвалити виправдувальний вирок.

Перший заступник генпрокурора додав, що якщо суд визнає доводи сторони звинувачення, то повинен ухвалити звинувачувальний вирок.