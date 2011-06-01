Євросоюз представив критерії стрес-тестів на АЕС

Брюссель. Європейський Союз представив критерії стрес-тестів на АЕС для обговорення країнам-партнерам у Європі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, офіційне представлення відбулося сьогодні під час зустрічі представників ЄС із представниками Хорватії, Туреччини, Швейцарії, Білорусі, України та Росії.

Як повідомили учасники зустрічі, їм, зокрема, був запропонований документ, підготовлений Європейською групою регуляторів у сфері ядерної безпеки.

Цей документ передбачає, що в рамках проведення стрес-тестів має бути здійснено оцінку технічної готовності АЕС протистояти природним катаклізмам, а також оцінку попередніх заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків у разі природних катаклізмів.

Особливу увагу при здійсненні стрес-тестів планується приділити готовності АЕС протистояти землетрусам і повеням, а також можливим наслідкам у разі різкої втрати електроенергії й готовності до роботи систем охолодження.

Передбачається, що оцінка проводитиметься в три етапи. На першому етапі свої доповіді представлять компанії-виробники електроенергії на АЕС, на другому – будуть підготовлені доповіді національних регуляторів у сфері ядерної безпеки, на третьому – пройде незалежна перевірка національних доповідей експертами Європейської групи регуляторів ядерної безпеки та Єврокомісії. При цьому до складу такої групи можуть входити експерти не лише з країн-членів ЄС, але й з країн-партнерів.

Стрес-тести повинні початися в країнах-членах ЄС із сьогоднішнього дня з тим, щоб до 31 жовтня були представлені доповіді компаній-виробників, до 31 грудня – національні доповіді, а до кінця 2012 року – здійснена незалежна оцінка.

Що стосується співпраці з третіми країнами, то їм запропоновано обговорити критерії проведення стрес-тестів протягом найближчих трьох тижнів.

Наприкінці червня комісар ЄС із питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР планує провести міністерське засідання з міністрами країн-партнерів, у ході якого має бути прийнята політична декларація. Після цього очікується початок проведення стрес-тестів у країнах-партнерах Євросоюзу.