Компанії НАК "ЕКУ" збільшили виробництво електроенергії на 2,6%

Енергогенеруючі компанії і електростанції НАК «Енергетична компанія України» з початку 2011 року виробили 30,4 млрд. кВт/год. електроенергії (36,7% від загального виробництва електроенергії ЗЕС України), що на 0,8 млрд. кВт/год. (2,6%) більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАК "ЕКУ".

Згідно з повідомленням, за січень-травень теплоенергетичними потужностями НАК «Енергетична компанія України» відпущено 9,3 млн. ГКал теплоенергії, що на 0,3 млн. ГКал (3,3%) менше відпуску теплоенергії за аналогічний період 2010 року (9,6 млн. ГКал).

Теплові електростанції енергогенеруючих компаній НАК «Енергетична компанія України» за січень-травень виробили 22,0 млрд. кВт/год. електроенергії (26,6% загальнодержавного виробництва), що на 1,8 млрд. кВт/год. (8,8%) більше, ніж за цей же період 2010 року.

Теплоелектроцентралі з початку року виробили 2,8 млрд. кВт/год. електроенергії, що на 13,5% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Гідроелектростанції за 5 місяців виробили 5,5 млрд. кВт/год. електроенергії, що на 19,5% менше, ніж за цей же період 2010 року.

Довідка УНІАН. НАК «Енергетична компанія України» є акціонером 20 ВАТ паливно-енергетичного комплексу, що виробляють і постачають електроенергію.

До статутного капіталу компанії передані державні пакети акцій 4-х енергогенеруючих, 14-ти енергозабезпечуючих і 2-х гідроенергогенеруючих компаній.

Основу теплової енергетики складають 4 акціонерні енергогенеруючі компанії (ВАТ «Дніпроенерго», «Донбасенерго», «Західенерго», «Центренерго»), що об`єднують 11 електростанцій з блоковими агрегатами одиничною потужністю від 150 до 800 МВт. Загальна потужність блокових ТЕС - 23 140 МВт, що становить 43,7% від встановленої потужності електростанцій України.