Перші учасники нацпроекту "Енергія природи" будуть відібрані до серпня
20:51, 01 червня 2011Енергетика
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Перші компанії-учасники національного проекту "Енергія природи" будуть відібрані до кінця липня - початку серпня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник нацпроекту Вадим ТОЧЕНИЙ у ході "II Європейсько-українського енергетичного дня" сьогодні в Києві.
"Критерії відбору учасників уже вироблені. Протягом двох тижнів буде дано старт відбору учасників національного проекту", - сказав він.
Керівник нацпроекта припустив, що учасниками стануть компанії Activ Solar і "Вітряний парк Новоазовський".
Як повідомлялося, раніше В.ТОЧЕНИЙ називав найбільш імовірними учасниками нацпроекту "Енергія природи" вітряні парки "ДТЕК Приазовський" (Запорізька обл.) і "ДТЕК Мангуш" (Донецька обл.).
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