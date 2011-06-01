Перші учасники нацпроекту "Енергія природи" будуть відібрані до серпня

Перші компанії-учасники національного проекту "Енергія природи" будуть відібрані до кінця липня - початку серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник нацпроекту Вадим ТОЧЕНИЙ у ході "II Європейсько-українського енергетичного дня" сьогодні в Києві.

"Критерії відбору учасників уже вироблені. Протягом двох тижнів буде дано старт відбору учасників національного проекту", - сказав він.

Керівник нацпроекта припустив, що учасниками стануть компанії Activ Solar і "Вітряний парк Новоазовський".

Як повідомлялося, раніше В.ТОЧЕНИЙ називав найбільш імовірними учасниками нацпроекту "Енергія природи" вітряні парки "ДТЕК Приазовський" (Запорізька обл.) і "ДТЕК Мангуш" (Донецька обл.).