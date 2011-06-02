Дані зі США обвалили ціну нафти

На світових торгах у четвер, 2 червня, ціни на нафту знижуються на фоні даних про збільшення запасів на гуртових складах США.

Зокрема, вартість липневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже знизилася на 0,52 долара, або на 0,52%, склавши 99,77 долара за барель.

Липневі ф`ючерси на північноморську нафтову суміш марки Brent подешевшали на 0,31 долара, або на 0,27%, до 114,22 долара за барель.

Згідно з даними, опублікованими Американським інститутом нафти 1 червня (American Petroleum Institute), запаси нафти на гуртових складах США збільшилися минулого тижня до 371,6 мільйона барелів. Зростання склало 3,5 мільйона барелів. На фоні поганої статистики середи по індексу ділової активності в промисловому секторі та кількості робочих місць у приватних компаніях США в травні цього року, збільшення нафтових запасів розглядається інвесторами як ознака уповільнення темпів американської економіки, передає Bloomberg.