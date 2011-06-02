Прем'єр-міністру Японії загрожує відставка. Обвинувачується у зволіканні
09:55, 02 червня 2011Енергетика
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У парламенті Японії сьогодні, як очікується, пройде голосування про вотум недовір`я прем`єр-міністру Японії Наото КАНУ та уряду.
Вчора три опозиційні партії - Ліберально-демократична, Комейто і "Вставай, Японія" внесли до порядку денного нижньої палати парламенту питання про вотум недовіри уряду, повідомляє радіо «Свобода».
Після цього три заступника міністра і два парламентські секретарі подали прем`єру заяви про відставку.
Опозиція обвинувачує уряд Н.КАНА у зволіканні у справі ліквідації наслідків землетрусу 11 березня і аварії на АЕС "Фукусіма-Дайїчі".
У результаті стихійного лиха загинули понад 15200 осіб, 8,5 тисяч вважаються зниклими безвісти.
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