Прем'єр-міністру Японії загрожує відставка. Обвинувачується у зволіканні

У парламенті Японії сьогодні, як очікується, пройде голосування про вотум недовір`я прем`єр-міністру Японії Наото КАНУ та уряду.

Вчора три опозиційні партії - Ліберально-демократична, Комейто і "Вставай, Японія" внесли до порядку денного нижньої палати парламенту питання про вотум недовіри уряду, повідомляє радіо «Свобода».

Після цього три заступника міністра і два парламентські секретарі подали прем`єру заяви про відставку.

Опозиція обвинувачує уряд Н.КАНА у зволіканні у справі ліквідації наслідків землетрусу 11 березня і аварії на АЕС "Фукусіма-Дайїчі".

У результаті стихійного лиха загинули понад 15200 осіб, 8,5 тисяч вважаються зниклими безвісти.