Янукович підписав закон щодо списання заборгованості за енергоносії ряду підприємств

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію".

Метою закону є вирішення проблеми боргів, забезпечення умов для підвищення рівня поточних розрахунків за спожитий природний газ і електричну енергію і створення умов для покращення фінансово-економічного стану, зокрема, тих підприємств, що виробляють, транспортують і постачають теплову та електричну енергію, незалежно від форми власності; суб’єктів господарювання, що провадять діяльність, пов’язану з постачанням природного газу та електричної енергії за регульованим тарифом; Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", ДК "Газ України", ДК "Укргазвидобування", ДК "Укртрансгаз", ДАТ "Чорноморнафтогаз".

Завданням закону є покращення платіжного балансу зазначених підприємств шляхом списання заборгованості за спожитий природний газ і електричну енергію, яка виникла станом на 1 січня 2010 року, і нарахованих пені та штрафних санкцій із заборгованості за природний газ станом на 1 січня 2011 року.