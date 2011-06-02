РФ відмовиться від «Південного потоку», отримавши контроль над ГТС України - російський експерт

Москва. Росія відмовиться від будівництва «Південного потоку» тільки у разі передачі під контроль «Газпрому» ГТС України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це провідний експерт Фонду національної енергетичної безпеки Станіслав МІТРАХОВИЧ заявив сьогодні у Москві, виступаючи на міжнародній конференції «Росія-Україна: гуманітарні і економічні основи стратегічного партнерства. Кроки до модернізаційного альянсу?».

“Я думаю, російська держава на це і розраховує, незважаючи на заяви, що «Південний потік» буде збудований. Насправді, якщо Україна піде на передачу ГТС, будівництво «Південного потоку» ще може бути зупинене», - сказав С.МІТРАХОВИЧ.

За його словами, Росію влаштує будь-який варіант, за якого вона зможе контролювати транзит через Україну.

Експерт вважає, що якщо цього не станеться, то будівництво буде розпочате, при тому, що це нікому не вигідно.

“Україна втрачає гроші за транзит, Росія платить величезні гроші за «Південний потік» - щонайменше, 15,5 млрд. дол., хоча ми вважаємо, що це коштуватиме удвічі більше. Самій Європі це не дуже вигідно, оскільки вона підпаде під вплив Туреччини, яка повинна дати згоду на прокладку труби «Південного потоку», - сказав С.МІТРАХОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня 2011 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна веде «напружену дискусію» з Росією про проект газопроводу «Південний потік», який «шкідливий нашій країні».

Довідка УНІАН. «Південний потік» – система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна протяжність чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – більш як 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу на рік. Очікуваний початок постачань – 2015 рік.