Україна не надаватиме Євросоюзу окремі гарантії безперебійної поставки газу - Клюєв

Україна не надаватиме Європейському Союзу якісь окремі гарантії, у тому числі і фінансового характеру, щодо безперебійного транзиту газу з Росії до країн ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, коментуючи результати свого візиту до Брюсселю 31 травня.

А.КЛЮЄВ повідомив, що під час переговорів з комісаром ЄС з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ вдалося домовитися про зняття запропонованої Єврокомісією умови, в рамках переговорів про підготовку угоди про вільну торгівлю, щодо гарантій з боку України з безперебійного транзиту газу.

«Спочатку були виставлені (з боку ЄК – УНІАН) досить жорсткі вимоги з приводу того, щоб ми гарантували, аж до фінансових гарантій, транзит через Україну газу. Навіть пропонувався особливий механізм розгляду питання. Але нам вдалося домовитися про те, що жодних фінансових санкцій у разі якихось збоїв при поставках газу через територію України не буде. Я вважаю, що це наша велика перемога», - сказав А.КЛЮЄВ.

Крім того, він підкреслив, що підтвердженням можливостей України здійснювати безперебійний транзит газу є те, що у 2010-му і 2011 роках проблем з транзитом не було. При цьому А.КЛЮЄВ відзначив, що переговори, які ведуть зараз Україна і Росія з газових питань, ніяк не позначаться на транзиті газу до країн Євросоюзу.

«Фактами і прикладами нам вдалося відійти від цього питання (вимог гарантії безперебійного транзиту – УНІАН)», - сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня під час відеомосту Київ-Брюссель керівник переговорної групи від Єврокомісії з питань створення ЗВТ між Україною і ЄС Філіп КУІССОН повідомив, що під час переговорів з А.КЛЮЄВИМ 31 травня в Брюсселі обговорюватиметься питання застосування механізмів недопущення перебоїв при транзиті газу з Росії до Європи через територію України.

Ф.КУІССОН повідомив, що планується розглянути можливість введення компенсаційних заходів у разі виникнення таких ситуацій.

ЄС вважає, що транзит газу має бути гарантований з боку України, підкреслив він.