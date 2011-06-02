Клюєв: Україна домовиться з Росією про ціну на газ до опалювального сезону

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сподівається, що Україна домовиться з Росією про нову ціну на газ до початку опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

“Я хотів би, щоб до нового опалювального сезону (була досягнута домовленість – УНІАН)... ми сподіваємося”, - сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, планується, що 7 червня прем`єр-міністри України і Росії Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН під час засідання українсько-російського комітету з економічного співробітництва обговорять алгоритм перегляду газових контрактів.

ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.