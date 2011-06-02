Клюєв: уряд планує створити регіональні компанії з тепло- і водопостачання
15:00, 02 червня 2011Енергетика
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Уряд планує створити у кожній області регіональні компанії з надання послуг теплопостачання і водопостачання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ сьогодні на брифінгу.
“За нашою концепцією, поки це не затверджено, але, швидше за все, так і буде. У кожній області буде дві компанії. Одна постачатиме тепло, і ми об`єднуватимемо всі теплопостачальні організації в цю одну регіональну компанію, і всі водоканали теж об`єднуватимемо в одну компанію», - сказав А.КЛЮЄВ.
Він зазначив, що такі зміни дозволять істотно спростити управління, регулювання і контроль в системі водо- і теплопостачання.
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