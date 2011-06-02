Клюєв: уряд планує створити регіональні компанії з тепло- і водопостачання

Уряд планує створити у кожній області регіональні компанії з надання послуг теплопостачання і водопостачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ сьогодні на брифінгу.

“За нашою концепцією, поки це не затверджено, але, швидше за все, так і буде. У кожній області буде дві компанії. Одна постачатиме тепло, і ми об`єднуватимемо всі теплопостачальні організації в цю одну регіональну компанію, і всі водоканали теж об`єднуватимемо в одну компанію», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що такі зміни дозволять істотно спростити управління, регулювання і контроль в системі водо- і теплопостачання.