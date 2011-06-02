Списання боргів дозволить оздоровити підприємства ЖКГ і ТЕК і залучити інвестиції – Клюєв

Списання боргів підприємствам ЖКГ і ТЕК у розмірі майже 30 млрд. грн. дозволить оздоровити їх до початку опалювального сезону (15 жовтня) і залучити інвестиції для їх розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ на брифінгу.

«До початку опалювального сезону ми зможемо фінансово оздоровити левову частку підприємств ЖКГ і ТЕК… Після оздоровлення ми зможемо залучити серйозні фінансові ресурси на реконструкцію підприємств ТЕК і ЖКГ і зможемо залучити ресурси для підготовки до зими», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що заборгованість, яку планується списати, накопичувалася 20 років і практично ніколи не буде покрита.

«На суми щодня нараховуються пені і штрафи, і ці суми постійно збільшуються. Крім цього, в жодному тарифі на всіх підприємствах ЖКГ і ТЕК немає навіть статті, за якою ці борги, які накопичилися за останні 20 років, можна було б погашати. Фактично, це мертві борги», - сказав перший віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ і електричну енергію». Документом передбачено списання заборгованості підприємств ТЕК і ЖКГ за спожитий природний газ і електричну енергію, яка виникла станом на 1 січня 2010 року, і нарахованих пені і штрафних санкцій із заборгованості за природний газ станом на 1 січня 2011 року.