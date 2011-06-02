«Нафтогаз» продовжує переговори зі світовими лідерами видобутку вуглеводнів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» продовжує переговори з провідними міжнародними компаніями нафтогазового сектора з метою залучення їх до видобутку вуглеводнів на території України.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

Зокрема, фахівці компанії провели ряд робочих зустрічей і відвідали промислові майданчики компаній «Ексонмобіл», «Шеврон» і «Халлібартон» у США для ознайомлення з досвідом оцінки і промислового видобутку нетрадиційних ресурсів вуглеводнів, а також з роботою компаній, які надають сервісні послуги з супроводу буріння і закінчення свердловин.

Крім того, наприкінці травня цього року «Нафтогаз України» і норвезька компанія «Статойл» обговорили положення проекту угоди про співпрацю у сфері розвідки і видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря і розробки сланцевих покладів на заході України. Під час зустрічі була досягнута домовленість про навчання фахівців компанії на об`єктах «Статойл» у Норвегії.

На сьогодні проект угоди про спільну діяльність між компаніями проходить узгодження в головному офісі «Статойл» у м. Ставангер (Норвегія).

Також компанія відзначає, що збільшення видобутку природного газу і нафти в Україні за рахунок відкриття і введення в експлуатацію нових родовищ є одним з пріоритетів роботи компанії в середньостроковій перспективі. Залучення досвіду міжнародних компаній-лідерів нафтогазового сектора дозволить прискорити цей процес і зробити його максимально ефективним.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.