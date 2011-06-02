Україна в січні-травні збільшила транзит газу до Європи на 15,8%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, в січні-травні ц.р. збільшила транзит природного газу до країн Європи на 15,8%, або на 6,666 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2010 роком, до 48,892 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні зазначається, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України в січні-травні ц.р. збільшилося на 10,4%, порівняно з аналогічним періодом 2010 роком, до 77,796 млрд. млн. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» збільшила транзит природного газу до країн Європи на 2,8%, або на 2,58 млрд. куб. м, порівняно з 2009 роком, до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Станом на 01.01.2011 роки газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається з 72 компресорних станцій, 110 цехів та 1451 газорозподільних станцій (ГРС). Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 38,6 тис. км, МГ – 22,2 тис. км., і 16,4 тис. км газовідводів. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288 млрд. куб. м, на виході – 178,5 млрд. куб. м, зокрема до країн Європи – 142,5 млрд. куб. м.