«Енергоатом»: питання кредитування добудови ХАЕС може бути вирішене в червні

У «Енергоатомі» сподіваються, що питання надання Сбербанком Росії кредиту на добудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС буде вирішене під час зустрічі прем`єр-міністрів України і Росії Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА в червні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив генеральний директор «Атомпроектінженірінг», що є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом», Володимир БРОННИКОВ.

«Зараз ми опинилися в ситуації, коли Сбербанк Росії серйозно підняв ціну кредиту. Ми сподіваємося, що засідання українсько-російського комітету з економічного співробітництва під головуванням М.АЗАРОВА і В.ПУТІНА, що відбудеться в червні, дозволить додати оптимізму в питанні кредитування добудови 3-го і 4-го енергоблоків ХАЕС», - сказав В.БРОННИКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня ц.р. міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що НАЕК «Енергоатом» має намір у травні 2011 року залучити кредит у Сбербанку Росії (РФ) у розмірі 4 млрд. дол. для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Раніше ВАТ «Сбербанк Росії» висловило готовність надати НАЕК «Енергоатом» кредит у розмірі 1 млрд. дол. на проведення підготовчих і першочергових робіт з добудови енергоблоків №3 і № 4 Хмельницької АЕС.

Кредитний комітет «Сбербанку Росії» планував 27 грудня 2010 року розглянути питання виділення кредиту «Енергоатому» в обсягу 1 млрд. дол., проте зняв це питання через невирішеність питання про держгарантії, а також відсутність на той момент схвалення добудови блоків з боку Верховної Ради України.

Довідка УНІАН. 9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсягу, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема, для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, крім «Атомстройекспорта», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорта», який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаковської АЕС в Росії. Кредит необхідний для фінансування розробки технічних проектів двох реакторних установок енергоблоків, а також на закупівлю устаткування з тривалим циклом виготовлення в рамках добудови ХАЕС.