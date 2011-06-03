Видобуток вугілля в Україні збільшився на 10%

Вугільні підприємства України в січні-травні видобули 33,918 млн. тонн вугілля, що на 9,9%, або 3,06 млн. тонн, більше показника аналогічного періоду 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, зокрема, підприємства, підпорядковані Міненерговугіллю, в січні-травні видобули 15,993 млн. тонн вугілля, що на 11,7%, або 1,67 млн. тонн більше, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

У травні вугільними підприємствами України видобуто 6,955 млн. тонн вугілля, що на 11,0% або 689,7 тис. тонн більше показника травня 2010 року.

Підприємствами, підпорядкованими Міненерговугілля, в травні видобуто 3,304 млн. тонн вугілля, що на 18,6%, або на 519,1 тис. тонн більше показника травня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році вугледобувні підприємства України збільшили видобуток вугілля на 4%, або 2,863 млн. тонн, порівняно з 2009 роком – до 75,166 млн. тонн.

Довідка УНІАН. У підпорядкуванні Міненерговугілля знаходиться 20 вугледобувних об`єднань і 5 самостійних шахт.