За тиждень роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися різноспрямовано

З 27 травня по 3 червня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися різноспрямовано. Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 27 травня по 3 червня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

бензин А-80 - збереглися на рівні 9,47 грн. / літр;

бензин А-92 - збільшилися на 0,1% - з 9,88 грн. / літр до 9,89 грн. / літр;

бензин А-95 - збільшилися на 0,1% - з 10,32 грн. / літр до 10,33 грн. / літр;

дизельне пальне - знизилися на 0,1% - з 9,80 грн. / літр до 9,79 грн. / літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.