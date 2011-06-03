ВР ухвалила закон про держгарантії щодо стимулювання альтернативних джерел енергії

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо гарантування зобов`язань держави щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону в цілому проголосували 295 народних депутатів з 376 зареєстрованих в сесійній залі.

Документом, зокрема, передбачено, що держава гарантує на весь термін застосування "зеленого" тарифу закупівлю всієї електроенергії, виробленої на об`єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями), і не продану за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, за встановленим "зеленим" тарифом.

Держава гарантує також розрахунки за таку електроенергію у повному обсязі у встановлені строки та грошовими коштами у порядку, встановленому законом.

Закон містить також норму, відповідно до якої Національна комісія регулювання електроенергетики забезпечуватиме реалізацію державної політики щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії.