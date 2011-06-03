Янукович: Україна "у надзвичайно складному становищі"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає Кабінет міністрів врахувати можливість зростання ціни на газ у другому півріччі, щоб зменшити ризики для економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Ради регіонів у Криму.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «ми поступово виходимо з економічної кризи». У той же час він додав: «Якщо хтось думає, що все це вже закінчилось, я думаю, що ви помиляєтесь».

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що сьогодні Україна знаходиться «у надзвичайно складному становищі, тому що та формула, яка застосована в ціні на газ у контракті 2009 року, ніяк не відповідає ні економічним, ні будь-яким іншим розрахункам».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що може зростати у світі ціна на нафту, що призведе до зростання й ціни на газ. «Це несе велику загрозу економіці», - сказав Президент.

Звертаючись до уряду і голів облдержадміністрацій, глава держави попередив і попросив «передбачити на друге півріччя, особливо на четвертий квартал цього року, цю ситуацію, якщо така динаміка буде розвиватися». За його словами, необхідно передбачити заходи, щоб зменшити ризики для економіки України, особливо для «вразливих галузей».

Нагадаємо, перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сподівається, що Україна домовиться з Росією про нову ціну на газ до початку опалювального сезону.

Планується, що 7 червня прем`єр-міністри України і Росії Микола АЗАРОВ і Володимир ПУТІН під час засідання українсько-російського комітету з економічного співробітництва обговорять алгоритм перегляду газових контрактів.

18 травня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що до схвалення якихось великих форматів співпраці між Україною і РФ діятиме нинішній газовий контракт.

"Запропонуйте те, що ви вважаєте за правильне, і ми готові розглянути ці варіанти. Але до того, як схвалені якісь великі формати співпраці, діє та угода, яка була підписана кілька років тому. Договори мають виконуватися. Це очевидно", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він відзначив, що тема газу - одна з тих, що найчастіше зустрічаються в його політичній практиці під час контактів з керівництвом України, з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ зокрема.

"Ми обговорюємо цю тему. Ця тема економічна, хоча, звичайно, наслідки її для України (і для Росії теж) мають широкомасштабний характер, що далеко виходить просто за рамки економіки. Однак, насамперед, це все ж питання взаємовигідної співпраці", - сказав він.

За його словами, ціни на газ формуються за відомими економічними законами на підставі адаптованих і загальноприйнятих формул.

"Ці ціни і мають застосовуватися. Але це не означає, що ми не повинні вибудовувати плани на майбутнє і не дивитися на можливості, припустимо, використання різного роду цікавих економічних проектів, які, у разі реалізації, припустимо, у вас або у нас, пом`якшать цю ситуацію. Тобто, іншими словами, тут немає затятої позиції, що от тільки така ціна і все", - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про обсяги і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

За прогнозами спеціалістов, у другому півріччі ціна газу може становити 400 долл.