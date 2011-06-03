Україні буде складно зберегти обсяги газового транзиту - OSW

Українській владі буде складно зберегти обсяги російського газового транзиту після початку роботи першого обхідного трубопроводу «Північний потік», перша черга якого буде введена в експлуатацію восени цього року.

Про це сказано в огляді Центру Східних досліджень (OSW, Варшава), який має в своєму розпорядженні УНІАН.

Експерти зазначили, що публічно про скорочення щорічного прокачування російського газу через Україну на 20 млрд. кубометрів заявив наприкінці травня глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР.

"Цю заяву слід сприймати як спробу тиску на Київ у російсько-українських переговорах, що продовжуються, про майбутнє українських транзитних газопроводів", - зазначили аналітики.

У той же час вони не виключили реальне скорочення транзиту через Україну, особливо, якщо росіяни не доб`ються від українців контролю над національною газотранспортною системою.

Експерти зазначили, що підписаний у січні 2009 року десятирічний газовий контракт між Україною і Росією зобов`язує росіян прокачувати щороку через українську систему 110 млрд. кубометрів газу, але не передбачає ніяких санкцій за невиконання цього зобов`язання.

"Незрозумілий також статус документа від грудня минулого року, в якому, за даними українського міністра енергетики Юрія Бойка – “Газпром” зобов`язався щороку прокачувати через Україну 112 млрд. кубометрів газу до 2015 року", - написали експерти.

Вони додали, що Україна в разі скорочення російського газового транзиту на 20 млрд. кубометрів газу щороку втрачатиме близько 600 млн. доларів.

В OSW зазначили, що минулого року "Газпром" прокачав до Європи через Україну 98 млрд. кубометрів газу, 70 млрд. з яких через Словаччину одержали держави Західної Європи.

Експерти також нагадали, що росіяни через Nord Stream, друга гілка якого буде введена в експлуатацію наступного року, мають намір щороку прокачувати 55 млрд. кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" пояснює спорудження «Північного потоку» і заплановане спорудження ще одного обхідного газопроводу «Південний потік» бажанням зменшити залежність від традиційних країн транзитерів - України та Білорусі.

Довідка УНІАН. За даними Gazprom Data Book 2010, Росія минулого року експортувала близько 220 млрд. кубометрів газу, майже 150 млрд. з яких - у країни Європейського союзу.

70 млрд. кубометрів компанія продала країнам колишнього Радянського Союзу, більше половини з якого купила Україна.

Середня ціна для європейських покупців склала 300 доларів за тисячу кубометрів, тоді як для колишніх радянських республік - близько 230 доларів.

«Північний потік» – новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до побережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Довжина газопроводу складе близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої гілки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу на рік було заплановане на 2011 рік. Завершення будівництва другої гілки газопроводу в 2012 р. приведе до збільшення його пропускної спроможності до 55 млрд. куб. м.

Проект «Північний потік» з бюджетом 7,4 млрд. євро реалізує спільне підприємство Nord Stream AG, встановлене з метою планування, будівництва і подальшої експлуатації морського газопроводу. ВАТ «Газпром» володіє 51% консорціуму, E.ON Ruhrgas AG і BASF/Wintershall GMBH мають рівні частки по 15,5%, а частки N.V. Nederlandse Gasunie і GDF SUEZ становлять по 9%.