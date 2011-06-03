Домовленості Клюєва з ЄК збільшили шанси підписання угоди про асоціацію – експерти РП

Відмова Європейської комісії від умови про надання Україною фінансових гарантій щодо безперебійного транзиту газу з Росії до країн ЄС свідчить про те, що угода про асоціацію між Україною та ЄС буде підписана до кінця поточного року.

Про це йдеться в огляді Центру Східних досліджень (OSW, Варшава), яким володіє УНІАН.

Експерти зазначили, що перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ після переговорів у Брюсселі 31 травня заявив про згоду Європейської комісії відмовитися від умови застосування санкцій щодо України у разі виникнення перебоїв під час транзиту газу.

"Компроміс підвищує імовірність підписання договору про асоціацію під час польського головування в Євросоюзі (у другій половині 2011 року)", - вважають аналітики.

Вони також зауважили, що останнім найсерйознішим питанням, яке залишилося вирішити сторонам для підписання угоди про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію, це експортне мито. За даними OSW, збитки України внаслідок ухвалення цього рішення можуть становити близько 300 млн. євро щорічно.

Водночас, на думку польських експертів, європейським та українським учасникам переговорів буде легше досягнути компромісу у цьому питанні після останніх успішних домовленостей А.КЛЮЄВА.

"Усе вказує на те, що, згідно з попередніми заявами, угоду про асоціацію буде підписано ще цього року", - вважають експерти.

Як повідомляв УНІАН, 2 червня А.КЛЮЄВ заявив, що Україна не надаватиме Європейському Союзу якісь окремі гарантії, у тому числі й фінансового характеру, щодо безперебійного транзиту газу з Росії до країн ЄС.

А.КЛЮЄВ повідомив, що під час переговорів з комісаром ЄС з питань торгівлі Карелом Де ГУХТОМ вдалося домовитися про зняття запропонованої Єврокомісією умови, в рамках переговорів про підготовку угоди про вільну торгівлю, щодо гарантій з боку України з безперебійного транзиту газу.

«Спочатку були виставлені (з боку ЄК – УНІАН) досить жорсткі вимоги з приводу того, щоб ми гарантували, аж до фінансових гарантій, транзит через Україну газу. Навіть пропонувався особливий механізм розгляду питання. Але нам вдалося домовитися про те, що жодних фінансових санкцій у разі якихось збоїв при поставках газу через територію України не буде. Я вважаю, що це наша велика перемога», - сказав А.КЛЮЄВ.