Питання про перехід України на рублі при сплаті за газ має вирішувати «Газпром» – міністр фінансів РФ

Вирішення питання про можливість переходу на рублі у сплаті за газ, який Україна купує у Росії, перебуває в компетенції «Газпрому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив міністр фінансів Росії Олексій КУДРІН.

«Ключове рішення - за «Газпромом», оскільки він має оцінювати свої валютні ризики», - сказав він.

Разом з тим, О.КУДРІН відзначив, що це питання перебуває у стадії обговорення. «З цього питання почалися консультації, і вони відбуваються», - сказав міністр фінансів РФ.

При цьому він зазначив, що може йтися не про встановлення ціни в рублях, а лише про оплату ціни в доларах в рублевому еквіваленті.

«Ціноутворення на енергоресурси у світі в основному відбувається в доларах, тому, звичайно, базовою валютою зберігається долар. Це просто світова тенденція. Відштовхуючись від неї, можна обговорювати і перехід до рублів, але це, по суті, буде рублеве вираження тієї ціни, що все одно складатиметься в доларах», - сказав О.КУДРІН.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наприкінці квітня заявив, що не виключає можливості переходу на рублі при розрахунках за російський газ. «Це питання найближчої перспективи. Але як воно буде – покаже час. Ми не стоїмо на місці, ми шукаємо», - сказав Президент, зазначивши, що Україна має на сьогоднішній день рублі й може розраховуватися за газ ними.